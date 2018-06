Il Paradiso ha un “Angelo” in più: a soli 2 anni il male lo ha strappato ai suoi cari. RIP. Stroncato a soli due anni ma un brutto male. Vincenzo non c’è più. La famiglia originaria di Pontecagnano è più che distrutta e al momento sembrerebbe volersi preservare da tutto e tutti attraverso un silenzio assordante in relazione alle cause della morte. Il piccolo non ce l’ha fatta e la notizia ha lasciato sotto choc l’intera comunità di Pontecagnano Faiano, la mamma infatti è molto conosciuta in città poiché è una barista nota in tutta la zona. Come riporta Teleclubitalia.it, la mamma Fabiola ha voluto ricordare con una foto il suo piccolo, Antonietta invece ha scritto: “Con quella piccola manina ci proteggerà sempre, lui farà sempre parte della nostra vita.. Lui sarà sempre la nostra vita”. Tanti i messaggi di cordoglio apparsi sulle pagine Facebook, anche Mery scrive: “Hai lasciato già un vuoto incolmabile nei nostri cuori, resterai sempre il nostro piccolo e grande guerriero,ora hai smesso di soffrire, e so che adesso sei in buone mani insieme al tuo nonnino”.