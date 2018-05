Il piccolo Gerardo è volato in cielo, non è riuscito a salvarsi. La famiglia è distrutta. Silvia Salerno operatrice sanitaria di 41 anni, due mesi fa ha messo al mondo due gemelli. Per uno dei due, Gerardo Maria, un atroce destino. Sabato scorso il piccolo è arrivato al pronto soccorso dopo essere caduto mentre il padre lo allattava con il biberon. L’episodio è avvenuto sabato sera ma il neonato è morto domenica mattina dopo una notte trascorsa in neonatologia. Al momento sembrerebbe che il papà del piccoloDaniele Di Stefano, 43 anni,medico psichiatra pisano in servizio a Empoli, sia stato iscritto nel registro degli indagati. L’uomo ha raccontato ai colleghi del pronto soccorso che il bambino gli è scivolato dalle braccia battendo poi la testa sul pavimento mentre lo stava cullando per farlo addormentare. La moglie era in un’altra stanza col fratello gemello. Dopo la caduta, nonostante il pianto a dirotto del figlio, il padre ha constatato subito l’assenza di lesioni esterne evidenti ma ha poi comunque preferito portare il bambino in ospedale per accertamenti. Da qui il ricovero in osservazione nel reparto di neonatologia, poi l’improvviso peggioramento del quadro clinico fino alla morte di avvenuta nella giornata di domenica. La cartella clinica è già stata acquisita dalla polizia. Il genitore è accusato di omicidio colposo.