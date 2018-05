IL “SUPEREROE” DI CEPPE VOLA IN RETE

Il video del nuovo singolo è già virale

Ha raggiunto su Facebook 30.000 visualizzazioni in pochi giorni. Numeri da supereroe quelli di Giuseppe Casciano, in arte Ceppe. Il giovane poliedrico artista, musicista e videomaker, ancora emergente, sbaraglia la concorrenza con il video del nuovo singolo “Supereroe” che fotografa Napoli con uno sguardo brioso ma sincero e, spinto da un amore sano e costruttivo, soffre dei problemi che affliggono la città e cerca una soluzione, trovandola in un atipico supereroe, il piccolo Sasy, bambino prodigio.

“Vivo in una delle città più belle del mondo – racconta Ceppe – ma spesso lo dimentico perché qui purtroppo pare ci sia un prezzo da pagare per avere 15 gradi in pieno inverno e la pizza margherita con doppia mozzarella. Forse Napoli è come Gotham City: ha bisogno del suo supereroe che metta a posto le cose, qualcuno da poter chiamare in caso di necessità”.

In realtà, il messaggio è più profondo. Nella canzone, dalla melodia fresca e attraverso le magie del piccolo protagonista, diviso tra la normalità di tutti i giorni e la vita volante con il mantello, appare chiaro che se solo lo volessimo, ognuno di noi potrebbe compiere questo miracolo, salvando la città.