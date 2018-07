Il tumore la uccide a 22 anni, ma l’Università le conferisce la laurea

Giulia Romano era una ragazza originaria di Imola che viveva a Lecce e lì studiava Lingue, Culture e Letterature Straniere all’Università del Salento. Sognava di laurearsi e diventare un’insegnante, ma una malattia non gliel’ha permesso. Nell’autunno del 2017 Giulia ha scoperto di avere un tumore. Si è curata, hanno tentato di salvarle la vita ma il 23 maggio scorso se n’è andata. Per realizzare il suo sogno, quello di laurearsi e diventare dottoressa, le mancavano due esami e la tesi. I suoi genitori hanno deciso che quel sogno doveva diventare realtà e così si sono messi in contatto con l’università della figlia. E ora l’Università del Salento, a due mesi dalla scomparsa di Giulia, conferirà la laurea post-mortem alla ragazza. È la prima volta che accade nella storia dell’Università del Salento. “Gliel’ho annunciato in ospedale”, ha raccontato ai media la madre Daniela. “Non so se sia un caso ma in quel momento i battiti del suo cuore sul monitor sono aumentati”, ha aggiunto la donna.

Fonte Fan Page