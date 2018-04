E’ stata trovata morta l’ex ciclista professionista toscana Ilaria Rinaldi. Il corpo è stato ritrovato nella sua casa di Pillo di Gambassi Terme, in provincia di Firenze. L’atleta aveva da poco compiuto 33 anni ed era stata una ciclista abbastanza affermata.

Una morte improvvisa per Ilaria Rinaldi

Nel 2007 aveva vinto il Campionato Nazionale Ciclocross U23 a Lucca – il ciclocross è una via di mezzo tra ciclismo da strada e mountainbike – e lo scorso anno aveva vinto la Felciana Bike, una gara di mountainbike. Nel 2007 aveva ricevuto una squalifica a due anni per doping, dopo essere risultata positiva a un controllo in Germania l’anno prima.