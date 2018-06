“Sono stata truffata” Ilona Staller, il vitalizio pignorato a causa di debiti.

Torna a far parlare di se Ilona Staller, ex deputata del Partito Radicale, a cui è stata pignorato parte del vitalizio da parlamentare. Sembra che il provvedimento sia stato preso a causa di un debito di 50mila euro riguardante il condominio di Roma dove vive l’ex pornostar e che si trova sulla via Cassia. L’ex parlamentare afferma di essere stata truffata e si è presentata in tribunale nella capitale insieme al suo avvocato per ratificare la denuncia. Secondo la versione della Staller, a truffarla sarebbe stato l’amministratore del palazzo, che avrebbe intascato circa 80mila euro destinati invece al condominio. Sicura della sua innocenza come riporta l’edizione romana del “Corriere della Sera” così ha affermato: “Sono stata truffata, ho pagato e quel debito non esiste. C’è un errore”.

Sembra che non solamente l’ex pornostar sta stata imbrogliata, a cadere nella trappola anche altri inquilini della lussuosa residenza.

Fonte: Corriere della Sera ed. Roma