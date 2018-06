Stavano per compiere un furto, poi è avvenuta la tragedia

Tre uomini di cittadinanza non italiana sono rimasti gravemente coinvolti in una sparatoria mentre erano intenti a compiere un furto. E’ accaduto in Calabria ed il bilancio è tragico: un morto e di due feriti.

I tre malcapitati malviventi si trovavano a San Calogero in provincia di Vibo Valentia, la vittima è un cittadino del Mali di 29 anni, morto a seguito di colpi di fucile sparati da ignoti.

Da quanto si apprende dalla Prefettura, i tre stranieri erano ospiti in una tendopoli per migranti.

A causa del rischio di maggiori tensioni nella zona circostante la tendopoli, è stato deciso per l’ulteriore intensificazione dei controlli nell’area che ospita i migranti che lavorano nei campi nella piana di Gioia Tauro. Per il cittadino del Mali inutili sono stati i soccorsi, a causa delle lesioni riportate è deceduto nel reparto di neurochirurgia dell’ospedale di Reggio Calabria.