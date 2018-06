IMMIGRATO SALVA LA VITA A DUE BAMBINI ITALIANI CHE STAVANO AFFOGANDO. LEGGI LA STORIA ๐Ÿ‘‡๐Ÿป

Si chiama Cheikh Samba Beye, รจ un uomo senegalese di 44 anni lo scorso 19 giugno ha salvato la vita a due bimbi che stavano annegando al largo di Ventimiglia, in Liguria, una delle cittร italiane diventate simbolo della questione migratoria. L’uomo ha sentito le urla di un gruppo di donne, ha visto che indicavano due figure in acqua e non ci ha pensato su due volte prima di tuffarsi e, in una manciata di bracciate, raggiungere i due bambini: “L’unico mio pensiero era che non morissero, mi si sono aggrappati addosso con una forza che non avevo mai visto prima”, ha dettoย Cheikh in un’intervista rilasciata all’Huffington Post.

LA VICENDA

La mamma dei bambini tratti in salvo dal 44enne โ€“ che vive proprio nella cittร ligure โ€“ ha deciso di regalargli un nuovo telefonino, visto che il suo si รจ rotto dopo che si รจ tuffato in acqua. “Mi ha fatto piacere, certo”, ha dichiarato Samba parlando con HuffPost, ma lui vorrebbe anche che il suo gesto fosse “in qualche modo un esempio. Per quelli che arrivano โ€“ scandisce โ€“ ma anche per quelli che accolgono”. I migranti “devono rispettare le leggi e le persone e non fare casini”, i secondi “non devono giudicare dal colore della pelle, ma dal cervello, dal cuore, dall’anima, dalla voglia di impegnarsi”.

Ancheย Cheikh Samba

E’ un immigrato: ha lasciato il Senegal 12 anni fa e dopo aver vissuto in Francia e Spagna ha raggiunto da una decina d’anni l’Italia, vivendo aย Monza, Busto Arsizio, Milano, Varese e infine Ventimiglia. Ha sempre lavorato, prima come cameriere, poi badante, domestico e ora in uno stabilimento balneare, dove fa quello che serve. Mensilmente spedisce parte di quello che guadagna in Senegal, alla famiglia e nei prossimi giorni potrebbe ottenere, per il suo gesto eroico, una medaglia d’oro al valore civile. (IL MESSAGGERO)