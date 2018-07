Immigrato salva supermercato da una rapina, l’azienda lo ringrazia e lo assume.

Passare dall’essere costretto a chiedere l’elemosina, ad avere un lavoro stabile con regolare contratto. Questo quanto accaduto a Osahon Ewansiha che, poche settimane fa, sventò una rapina che si stava per consumare nel supermercato in via Mercadante, a Torino. L’uomo da mendicante si era reso protagonista di un gesto eroico, fermando l’autore della possibile ruberia.

La ricompensa

Ora il migrante nigeriano è stato assunto dalla catena di supermercati che ha voluto sdebitarsi con lui con un contratto di apprendistato da tre anni.

fonte: Tgcom