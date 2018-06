IMMIGRATO SEMINA PANICO IN CENTRO: PICCHIA UN UOMO E DUE CARABINIERI INFINE SI DENUDA.

Picchia cliente di un bar, aggredisce i carabinieri e si denuda in strada. E’ successo Grottaferrata in provincia di Roma. Si tratta di un 29enne originario del Gambia. I carabinieri della stazione di Grottaferrata lo hanno arrestato nel pomeriggio di martedì per aver aggredito un uomo di 41 anni in un bar in località Squarciarelli, il “Black Jack”.

IL GIOVANE MIGRANTE

E’ ospite della struttura d’accoglienza “Mondo migliore” a Rocca di Papa. Ora potrebbe essere rimpatriato subito. Dopo aver picchiato il quarantenne, medicato in ospedale a Frascati, il gambiano è stato affrontato dai carabinieri chiamati da alcuni cittadini che avevano assistito alla scena. E a quel punto ha perso ulteriormente il controllo, si è completamente denudato. È fuggito in strada inseguito dai militari dell’Arma che alla fine lo hanno bloccato e ammanettato. Il migrante è accusato ora di lesioni aggravate, resistenza e violenza a pubblico ufficiale nonché atti contrari alla pubblica decenza. Si sta valutando ora la sua permanenza sul territorio nazionale.