Immigrato stupra giovane turista su una spiaggia Italiana. Era già stato denunciato per violenza sessuale!

Una turista danese è stata aggredita domenica all’alba, a Rimini, da un 37enne venditore ambulante di rose originario del Bangladesh. I carabinieri di Rimini hanno immediatamente catturato l’uomo, già noto alle forze dell’ordine. Neppure 24 ore dopo la denuncia presentata dalla 26enne, i militari hanno raggiunto e catturato il bengalese. Che ora dovrà rispondere dell’accusa di violenza sessuale. Il fatto è che il venditore di rose abusivo è noto alle forze dell’ordine perché in passato era già stato denunciato alte tre volte per violenza sessuale. In due casi, le vittime che lo aveva denunciato erano maggiorenni. Nel terzo caso si trattava di una minorenne.

La ricostruzione

Secondo quanto emerso dalle prime ricostruzioni, l’uomo avrebbe aggredito la giovane donna, poi palpata nelle parti intime, dopo averle fatto i complimenti. La ragazza, che racconta di aver provato un forte dolore, ha trovato rifugio in un bar. Qui, ancora in fase di choc, ha avvertito i carabinieri ed è stata raggiunta da una pattuglia dell’Arma. La giovane danese avrebbe rifiutato di sottoporsi ai controlli medici e di depositare subito la denuncia, ma le indagini hanno subito puntato al bengalese, in passato responsabile di analoghi reati e solito passeggiare in zona per vendere le rose. I carabinieri si sono avvalsi della testimonianza di un avventore del bar che avrebbe osservato la scena e di quella del barista, che ha confermato di aver visto il bengalese aggirarsi più volte in zona. Immediate le ricerche: l’uomo è stato rintracciato lunedì ed è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto e tradotto al carcere di Rimini. Oggi il Gip di Rimini ha confermato il fermo.

fonte: Dagospia