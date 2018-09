Imprenditore si masturba in Tangenziale inseguendo una donna per 8 chilometri…

Tutto succede in Tangenziale. Una giovane donna sta percorrendo il tratto tra l’uscita di Fuorigrotta e quella di Cuma, quando si rende di aver destato lo sgradito interesse di un uomo di circa 40 anni che l’abborda con la sua auto e comincia a masturbarsi. C’è traffico e districarsi tra la gincana di auto non è facile, così il molestatore riesce a inseguirla mentre pratica autoerotismo per circa 8 chilometri.

Si masturba in Tangenziale

Alla fine l’uomo, un imprenditore residente a Fuorigrotta, è stato identificato e denunciato dagli agenti della Polstrada: uscito con l’auto allo svincolo per Cuma aveva tentato di far perdere le proprie tracce, nella speranza forse che la donna che aveva molestato non informasse le forze dell’ordine vedendolo allontanarsi. Le cose però non sono andate così e ora l’imprenditore dovrà affrontare un processo.

fonte: Fanpage