Imprese e trasporti: ALIS rimette l’Italia in movimento attraverso una logistica sostenibile ed efficiente

Il mondo del trasporto riunito a Sorrento

Da Sorrento partiranno nuove opportunità per la logistica del Paese. I principali operatori del popolo dei trasporti, chiamati a raccolta da Alis, si incontreranno il 27 e 28 Aprile a Sorrento alla ”Due Giorni di Alis” per affrontare i grandi temi del settore e per un confronto costruttivo sui nuovi progetti e sullo sviluppo di modalità di trasporto sempre più sostenibili ed efficienti, in grado di dare uno slancio all’economia italiana.

La conferenza avrà illustri moderatori dal calibro di Bruno Vespa, Alfonso Ruffo, Sergio Luciano e Angelo Scorza. L’evento sarà articolato in 5 sessioni, 3 previste nella giornata di venerdì 27 aprile e 2 nella giornata di sabato 28. La prima sessione, il cui orario di inizio è previsto per le ore 10.00 sarà “INTERNAZIONALIZZAZIONE E MEDITERRANEO – Il trasporto sostenibile come chiave di successo per le aziende europee”. Alle 11.45 avrà inizio la seconda sessione dal titolo “ITALIA IN MOVIMENTO – Prospettive di sviluppo per il nostro Paese attraverso una logistica sostenibile ed efficiente”. A concludere la terza ed ultima sessione della giornata “AZIENDE E BANCHE A CONFRONTO – Sistema bancario e trasporto 4.0 per il rilancio dell’imprenditoria italiana’. Il sabato mattina i lavori riprenderanno alle ore 10.30 con la quarta sessione “INTERPORTI – ‘La necessità di mettere a sistema le diverse galassie”. Alle 11.45 avrà inizio la quinta sessione dal titolo “LA PORTUALITA’ – ‘Il fondamentale ruolo dei porti per un rilancio del nostro Paese’. Presentazioni e seminari previsti nel pomeriggio di sabato, dalle 15,00 alle 17,30, concluderanno la due giorni di lavori.

Un’opportunità da cogliere per le imprese di trasporto e logistica del nostro paese e un appuntamento importante che vedrà la partecipazione delle principali istituzioni, autorità italiane ed europee, insieme a nomi di prestigiose banche ed imprenditori di successo.

Il rilancio dei trasporti e la grande scommessa dell’intermodalità, la crescita su scala internazionale e il rispetto dell’ambiente attraverso lo sviluppo di un trasporto sostenibile ed efficiente. Queste le principali tematiche della “Due giorni di Alis” che Guido Grimaldi, Presidente A.L.I.S. – Associazione Logistica dell’Intermodalità Sostenibile – lancerà i prossimi 27 e 28 Aprile all’Hilton Palace di Sorrento.

A.L.I.S., con questo convegno intende dare un messaggio forte a tutto il comparto dei trasporti – sottolinea il Presidente Guido Grimaldi – confermando che la sfida dell’intermodalità passa attraverso una seria, competente e lungimirante opera di divulgazione della validità ed opportunità del suo utilizzo. Con un corretto impiego delle risorse le aziende possono da un lato incrementare i propri fatturati con prezzi sempre più competitivi e dall’altro contribuire attivamente all’abbattimento di emissioni di CO2, per sviluppare modalità di trasporto efficienti, sostenibili e competitive a vantaggio dell’intero Sistema Paese.

Una grande opportunità per far dialogare le imprese del mondo del trasporto e della logistica e per rimettere l’Italia in movimento – continua il Presidente ALIS – che conferma l’importanza dello sviluppo di una intermodalità sostenibile in Italia quale strumento essenziale per il rilancio economico dell’intero Sistema Paese.