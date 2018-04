Imprese e trasporti: ALIS rimette l’Italia in movimento. La sfida della logistica sostenibile ed efficiente, si rilancia da Sorrento

Da Sorrento, con una due giorni promossa da A.L.I.S., partiranno nuove opportunità per la logistica del Paese. Un incontro con i protagonisti del settore dei trasporti, per le proposte, per le idee innovative, per le cose da fare.

L’appuntamento è per il 27 e 28 Aprile a Sorrento.

Saranno Bruno Vespa, Alfonso Ruffo, Sergio Luciano e Angelo Scorza a moderare i lavori, a coordinare le tavole dove ci saranno gli attori principali del settore.

L’evento sarà articolato in 5 sessioni, 3 previste nella giornata di venerdì 27 aprile e 2 nella giornata di sabato 28. La prima sessione, il cui orario di inizio è previsto per le ore 10.00 sarà “INTERNAZIONALIZZAZIONE E MEDITERRANEO – Il trasporto sostenibile come chiave di successo per le aziende europee”. Alle 11.45 avrà inizio la seconda sessione dal titolo “ITALIA IN MOVIMENTO – Prospettive di sviluppo per il nostro Paese attraverso una logistica sostenibile ed efficiente”. A concludere la terza ed ultima sessione della giornata “AZIENDE E BANCHE A CONFRONTO – Sistema bancario e trasporto 4.0 per il rilancio dell’imprenditoria italiana’. Il sabato mattina i lavori riprenderanno alle ore 10.30 con la quarta sessione “INTERPORTI – ‘La necessità di mettere a sistema le diverse galassie”. Alle 11.45 avrà inizio la quinta sessione dal titolo “LA PORTUALITA’ – ‘Il fondamentale ruolo dei porti per un rilancio del nostro Paese’. Presentazioni e seminari previsti nel pomeriggio di sabato, dalle 15,00 alle 17,30, concluderanno la due giorni di lavori.

“L’Italia riparte con le competenze. Un’opportunità da cogliere per le imprese di trasporto e logistica del nostro Paese e un appuntamento importante che vedrà la partecipazione delle principali istituzioni, autorità italiane ed europee, insieme a nomi di prestigiose banche ed imprenditori di successo. Siamo quelli delle soluzioni in tempo di annunci e rappresntazione dei problemi, siamo quelli delle idee chiare contro gli inutili slogan” cosi Guido Grimaldi, Presidente A.L.I.S. – Associazione Logistica dell’Intermodalità Sostenibile –ha lanciato l’iniziativa all’Hilton Palace di Sorrento.