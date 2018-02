In 1000 corteo Empoli cantano Bella ciao uid-62

EMPOLI (FIRENZE), 3 FEB – Oltre mille persone hanno partecipato a Empoli (Firenze) alla manifestazione antifascista in risposta alla lettera minatoria, contenente due pallottole e il segno di una svastica, ricevuta recentemente dal sindaco Brenda Barnini (Pd). Il corteo, durante il quale è stata cantata anche ‘Bella Ciao’, ha attraversato il centro cittadino fino alla ex Vetreria Taddei, luogo simbolo della deportazione dei lavoratori e degli antifascisti di Empoli. Tra i tanti presenti anche alcuni studenti delle scuole superiori. “Questa è la testimonianza viva del bene che si vuole a questa città – ha detto Barnini nel discorso di chiusura – dopo gli episodi che hanno tentato di scalfire i suoi valori. L’antifascismo non è un ferro vecchio: abbiamo il dovere di spiegare a chi pensa una cosa del genere che non è vero”. Tra i presenti rappresentanze dei sindacati Cgil, Cisl, Uil e dell’associazionismo locale, i sindaci dell’Empolese Valdelsa, oltre a formazioni politiche come Pd, Leu, M5S e Potere al Popolo.

