In 20 contro 1 a Firenze, ferito giovane

FIRENZE, 12 APR – Un ventenne Filippino è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale di Careggi, a Firenze, dopo essere stato aggredito in serata da una ventina di persone in piazza Alberti, a Firenze. Trasportato in ambulanza in codice giallo, non sarebbe in pericolo di vita. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, sarebbe stato picchiato da un gruppo di nordafricani, coi quali, sempre in base alle prime informazioni raccolte, il 20enne si sarebbe presentato nella piazza proprio per incontrare i nordafricani, coi quali aveva appuntamento per scusarsi per un episodio avvenuto nei giorni scorsi.

2018-04-12_1121825231