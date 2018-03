In 60mila a Stramilano, misure sicurezza

MILANO, 13 MAR – Torna con la 47ma edizione la corsa Stramilano, che lo scorso anno ha portato a correre 60 mila persone per il tragitto da 10 chilometri. Domenica 25 marzo tutti pronti alla partenza per il percorso da 5 chilometri (la Stramilanina), quello da 10 per i più allenati, con partenza da piazza del Duomo e arrivo all’Arena Civica. Per questa edizione sono state messe in campo misure di sicurezza “importanti”, come ha spiegato l’assessore allo Sport del Comune di Milano, Roberta Guaineri. Piazza del Duomo, partenza della 5 e 10 km, sarà transennata con sette varchi di accesso dove i partecipanti saranno controllati con i metal detector. Inoltre la società Manpower controllerà i punti considerati critici del percorso con circa 100-150 steward. Misure di sicurezza previste anche per la competizione agonistica. Madrina della manifestazione la showgirl Justine Mattera.

