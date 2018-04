In 900 per un posto ostetrica a Padova

PADOVA, 18 APR – Si sono presentati in 900, stamattina, al concorso per un posto da ostetrica indetto dall’Azienda ospedaliera di Padova, al quale hanno partecipato giovani provenienti da tutta Italia, da Treviso a Lecce. A iscriversi alla selezione, che si è tenuta nel palazzetto sportivo della Kioene Arena, erano stati in 1.394. I risultati del primo test si conosceranno domani. Le prove scritte, orali e pratiche si terranno il prossimo mese. Oltre all’assegnazione dell’unico posto messo in palio, il concorso permetterà di stilare una graduatoria alla quale l’Azienda ospedaliera potrà attingere in caso di necessità.

