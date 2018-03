In arrivo temporali e forte vento

ROMA, 14 MAR – In arrivo temporali e forti raffiche di vento da Nord a Sud. Lo indica un avviso meteo della Protezione civile in relazione agli effetti di una perturbazione atlantica che domani colpirà l’Italia. Dalle prime ore del mattino ci saranno dunque precipitazioni, anche rovesci di forte intensità, su Liguria, Piemonte, Emilia-Romagna e Toscana. I fenomeni, che si estenderanno dal pomeriggio anche a Lazio, Umbria, Abruzzo e Molise, saranno accompagnati da attività elettrica e forti raffiche di vento. Previsti, inoltre, venti forti con rinforzi di burrasca su Sicilia, Calabria, Basilicata, Puglia e Lazio con possibili mareggiate lungo le coste. Valutata per domani allerta ‘arancione’ sui bacini di Levante della Liguria, centrali e orientali dell’Emilia Romagna e settori nord occidentali della Toscana. Allerta ‘gialla’ sui restanti settori di queste tre regioni, oltre che sul Piemonte meridionale, nonché su Umbria, Lazio e sui settori occidentali del Molise e dell’Abruzzo. ().

