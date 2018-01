In Lombardia LeU corre da sola

ROMA, 12 GEN – In Lombardia Leu non sosterrà Giorgio Gori ma correrà da sola con il consigliere regionale Onorio Rosati. Lo ha deciso l’assemblea regionale del partito, riunitosi stasera. “Siamo dalla parte giusta quando fuori da qui diremo che Liberi e Uguali presenta la sua proposta per le politiche e per le regionali. Non diremo che andremo da soli e non ci faremo dire che usciamo dal centrosinistra perché il centrosinistra non esiste senza la sinistra”, ha affermato il capogruppo alla Camera Francesco Laforgia indicando Rosati e ricevendo la standing ovation dell’assemblea.

