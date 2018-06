In tre sullo scooter: Simone non c’è più. Una notte brava, il divertirsi con gli amici, il pensare che tanto a te non accade nulla e quella follia assurda di voler sfidare la sorte. Così Simone, 19 anni tra qualche mese, non c’è più. E’ volato via dallo scooter in un incrocio fatale. Il ragazzo guidava il suo scooter Sh 125 e portava altri due amici. Un’auto Audi si è scontrata con loro e i ragazzi che avevano compiuto un’infrazione viaggiando in tre sul motorino sono stati sbalzati in aria. Simone è morto sul colpo, i suoi amici sono stati trasportati in ospedale. «Non abbiamo avuto il tempo neanche di dirgli addio, quando siamo arrivati il suo corpo era già coperto da un lenzuolo bianco». Indossa gli occhiali da sole, a coprire le lacrime, il fratello di Simone Martyniak.