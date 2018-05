I potenti principi attivi di prodotti naturali presenti nella tua casa e di cui, probabilmente, non ti sei accorto, come fonti di risultati magici. Inoltre, ogni dieta contiene un po’ di rituale: ti prepari mentalmente, metti a tua disposizione tutti gli elementi di cui avrai bisogno per non fallire nel tuo impegno, la segui scrupolosamente per non doverti rimproverare, ma… i chili non spariscono e ti dai per vinto.

Non c’è nulla di peggio che rinunciare all’immagine che speri di vedere allo specchio. Innanzitutto devi programmare la tua mente a dimagrire, come requisito previo per qualunque dieta che dia dei risultati. Questo incantesimo alla cipolla per dimagrire ti incoraggerà a riprendere la tua dieta per perdere peso e ti aiuterà a perdere quei chili di troppo, molto più facilmente e in maniera rapida.

Ingredienti:

cipolla, 1 grande

acqua, 1 litro

limoni, 2

Preparazione:

Metti a bollire la cipolla nell’acqua fino a consumare un quarto del litro.

Passa l’acqua e al momento di servire aggiungi a un bicchiere di questo preparato il succo di mezzo limone appena spremuto.

Conserva il resto in frigo, ti sarà sufficiente per bere un bicchiere prima di ogni parto per un giorno intero.

Ripeti come minimo per due settimane.

Questo incantesimo alla cipolla funziona in vari modi, a livello digestivo è stimolante per l’intestino e agisce contro la stitichezza. Inoltre, ha anche un effetto energizzante e stimolante per lo stato d’animo, e ti aiuterà a sentirti bene e meno propenso alle tentazioni gastronomiche.

Considera che i principi attivi di certi prodotti naturali possono essere molto potenti ed essere controindicati se soffri di determinate malattie. Questo incantesimo alla cipolla non è indicato per le persone che soffrono di acidità o gastrite e altri disturbi che riguardano l’irritazione della muscosa digestiva, come la colite, la diarrea e il colon irritabile. In questi casi prova altri rimedi casalinghi per perdere peso.

Se avete necessità di un incantesimo che ci sostenga nei propositi per dimagrire ecco un rito

vi fornisco un incantesimo capace di darvi gli effetti desiderati.

OCCORRENTE:

una Piccola candela gialla

Carta o contenitore in cui bruciare la candela

abbiamo anche bisogno di alcune condizioni ideali per applicare l’incantesimo, come ad esempio:

fare l’ incantesimo all’ aria aperta dove possiate visualizzare la luna, ma se cio’ non fosse possibile, andra’ benissimo anche una finestra aperta per eseguirlo.

Prendete la candela e concentratevi su di essa, guardando il cielo. immaginando che ci sia un legame tra’ voi e la luna. Dite alla luna il vostro “scopo”, il vostro desiderio, ossia in questo caso quello di perdere peso, e chiedere ad essa un aiuto. usate parole vostre (esempio, oh, sorella luna, fa che io perda peso, fa che la dieta che inizio domani sia per me quella giusta, ecc,ecc…usate la vostra fantasia, perche’ si puo’ spaziare come volete in questo incantesimo..pregate comunque la sorella luna per il suo intervento.. Pensate a come affronterete la vostra dieta, immaginando che sia semplice e senza molti sforzi immaginate (esercizio fisico, dieta) e immaginate di essere magri, (magari visualizzando una bilancia con il vostro peso ideale)

Dopo di che, è necessario ripetere:

Stasera arrivo da voi luna, presto. Aiuta i miei sforzi affinche’ essi non siano vani, aiutami a perdere peso.

Importante:

I resti di candela bisogna lanciarli in aria (aspettando che la candela si consumi tutta) in quanto rappresentano il negativo e l’ inutile che verrà fuori di voi, e che lancerete, ossia simbolicamente lascerete andare via.