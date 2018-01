Incassi Usa, resta al top Jumanji

ROMA, 14 GEN – Per il secondo weekend la commedia Jumanji: Benvenuti nella giungla è al top degli incassi americani, con oltre 27 milioni di dollari nel weekend e un totale nel mondo già arrivato a superare i 666 milioni. Al secondo posto si piazza subito The Post di Steven Spielberg con Tom Hanks e Meryl Streep, storia dell’indagine giornalistica nel 1971 sulle bugie sulla guerra del Vietnam. Il film, in sala in Italia dal 1 febbraio, ha incassato 18 milioni 600 mila dollari. Terza posizione per L’uomo sul treno (The Commuter), il thriller di Jaume Collet-Serra con Liam Neeson ex agente dell’Fbi e Vera Farmiga, in sala in Italia dal 25 gennaio: ha incassato nel suo primo weekend d’uscita in Usa 13 milioni 450 mila dollari.

