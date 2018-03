Incendiata porta moschea a Padova

PADOVA, 5 MAR – Sconosciuti hanno appiccato il fuoco la scorsa notte a Padova alla porta d’ingresso di una moschea in via Turazza, in zona Stanga. Intorno alle 2 una pattuglia dei carabinieri in perlustrazione ha notato le fiamme che avvolgevano l’ingresso del luogo di preghiera. L’incendio, di lieve entità, è stato spento velocemente. Gli investigatori hanno accertato che si è trattato di un atto doloso, scovando tracce di un liquido accelerante, forse benzina. La struttura ha subito solo lievi danni alla porta. Si indaga per individuare i responsabili e la matrice dell’atto incendiato.

2018-03-05_1051735933