Incendio deposito rifiuti, domato

GENOVA, 8 GEN – Un vasto incendio si è sviluppato ieri sera in un deposito rifiuti di un’azienda che si occupa di riciclaggio nel savonese provocando una densa colonna di fumo nero. Il rogo è stato domato dai vigili del fuoco all’alba. L’incendio potrebbe essere di origine dolosa. L’impianto anticendio dell’azienda ha facilitato il compito dei vigili del fuoco. I sindaci dei Comuni della zona hanno invitato a adottare una serie di precauzioni: le scuole resteranno chiuse oggi a Cosseria, Bragno, Ferrania e San Giuseppe di Cairo. Hanno poi raccomandato di evitare di esporsi a fumi e polveri e di stare lontani dalla zona dell’incendio. In corso le analisi di impatto ambientale dell’Arpal, si teme per la dispersione di diossina causata dal rogo di plastiche e pneumatici. Gli altri inquinanti, fa sapere la Regione, sono nei limiti.

2018-01-08_1081694008