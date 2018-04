Esteri. Incendio in un palazzo, bambini si lanciano dal balcone

Un violento incendio è scoppiato in un edificio che ospita una scuola di danza. E’ accaduto a Edgewater, nel New Jerseyi: il rogo è divampato al secondo piano di una struttura ad uso misto che, oltre alla Professional Arts Academy, ospita anche una carrozzeria e dei negozi. Subito è scattato l’allarme per il gruppo dei bambini che si trovava all’interno. Alcune persone per soccorrerli hanno portato diverse scale sul luogo dell’incendio. Nel tentativo di fuga alcuni bambini sono scivolati sulle scale cadendo rovinosamente a terra dopo un volo di diversi metri come scrive notizie.it Il bilancio è drammatico: cinque persone sono state ricoverate in ospedale.