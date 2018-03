Incendio nell’azienda di materie plastiche: paura per la grossa nube

Grosso incendio in un’azienda che lavora materiali plastici. L’incendio è divampato ieri notte all’interno della Ovag (specializzata in prodotti plexiglas destinati alle gelaterie) a Refrontolo in via Crevada. Sul posto hanno lavorato tutta la notte fino alle ore 13 di oggi, lunedì, squadre di vigili del fuoco, con 35 uomini e 14 mezzi antincendio, un’autobotte e un’autoscala come riporta il gazzettino.

Fortunatamente non si registrano persone ferite, nè intossicate. L’area sarà chiusa e messa sotto sequestro. Sulla zona grava una alta nube nera: alla popolazione viene ripetuto di non uscire di casa.