CUGGIONO (MILANO), 22 FEB – Una porzione del capannone di una ditta che produce solventi chimici è andato a fuoco questa mattina intorno alle 10.30 a Cuggiono (Milano). Una persona, a quanto si apprende ustionata non gravemente, è stata soccorsa e trasportata all’ospedale di Magenta (Milano). Sono in corso accertamenti per verificare l’eventuale fuoriuscita di gas tossici. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Legnano, un’autobotte del Nucleo chimico batteriologico dei vigili del fuoco di Milano, i carabinieri di Cuggiono e ambulanze del 118. Sono in corso accertamenti per risalire alle cause dell’incendio, quasi del tutto domato.

