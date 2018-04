Incendio sotto il McDonald’s in Darsena: fumo nel locale, fast food evacuato

Un incendio è divampato nei box proprio sotto il McDonald’s di piazza XXIV maggio. Stando a quanto finora ricostruito, come riporta Milanotoday sembra che due operai si trovassero nei locali sotto la strada e che stessero tagliando una vecchia cisterna in passato usata per il riscaldamento. Proprio durante le operazioni di smontaggio sarebbe scoppiato il rogo, forse originato dal contatto tra una scintilla e qualche residuo di gasolio. Sono giunti anche i mezzi di soccorso.

Il fumo è arrivato proprio all’ingresso del McDonald’s. Il locale è stato subito evacuato anche per lasciare strada libera ai vigili del fuoco, arrivati in Darsena con tre mezzi. Il traffico in zona è andato completamente in tilt perché la polizia locale ha chiuso al traffico corso di Porta Ticinese.