Spaventoso incendio in pieno centro, morta una donna

Fiamme divampate su tutto la stabile, terribile scenario in pieno centro a causa di l’incendio che ha coinvolto tragicamente un appartamento di Napoli. Lo spaventoso rogo ha causato la morte di un’anziana donna che si trovava nella sua abitazione all’ultimo piano.

Un incendio di gravi dimensione che ha distrutto un attico realizzato come sopraelevazione sul terrazzo di copertura dello stabile e di cui non si conoscono ancora le cause.

Immediati gli interventi dei vigili del fuoco per domare le fiamme

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia di Stato e mezzi di soccorso del 118.

Lo stabile è stato messo in sicurezza, nessun altro appartamento è stato compromesso dal rogo di questa mattina, oltre a quello della povera anziana deceduta. In azione gli agenti per comprendere come sia divampato il pericoloso incendio.