Spaventoso incidente stamattina sulla via Cristoforo Colombo all’incrocio con via Oropa. Una Fiat 500 si è scontrata con una Lancia Y. Nell’impatto violentissimo sono rimasti feriti due persone, uno di loro è in codice rosso.

Sul posto, come scrive romatoday, sono giunti gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale del Gruppo Tintoretto per i rilievi scientifici. Secondo le prime ipotesi a causare lo scontro sarebbe stato il ghiaccio sulle strade.