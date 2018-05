Camion ribaltato in Autostrada: due feriti. Lunghe code, ecco le uscite consigliate

Spaventoso incidente sull’autostrada A4, a causa di un incidente che ha visto coinvolto un camion. Il tir si è ribaltato nel tratto compreso tra Ospitaletto e Brescia Ovest. Come scrive bergamonews, nell’incidente due le persone ferite: sarebbero un uomo di 37 e 44 anni. Lunghe code si sono formate sull’autostrada pochi minuti dopo l’incidente: “Sulla A4 Milano-Brescia tra Seriate e Castegnato verso Brescia, è stata disposta la chiusura del tratto, a seguito del ribaltamento di un camion avvenuto al km 208 alle ore 8 e 20, con perdita del carico costituito da mezzi d’opera – fa sapere Società Autostrade – Ecco le uscite consigliate: per chi proviene da Milano ed è diretto a Brescia, si consiglia di prendere la A58 Tangenziale esterna di Milano e poi seguire la A35 BreBeMI, con rientro in autostrada a Castegnato.