Incidente sull’Autostrada A4: camion cisterna perde litri di acido solforico dopo lo schianto

Spaventoso incidente tra due camion in A4 nel tratto Rho – Barriera di Milano ‘Ghisolfa’ stamattina intorno alle 9. Dopo l’impatto uno dei mezzi che trasportava acido solforico ha perso parte del suo carico.

I pompieri hanno lavorato a lungo – anche con il nucleo Nbcr (Nucleare-biologico-chimico-radiologico) – cercando di assorbire il liquido in attesa di un secondo camion dotato di cisterna per poter trasferire l’acido non fuoriuscito. La vicinanza ad un’area di servizio della Q8 ha aumentato l’urgenza e la pericolosit√† dell’intervento dei vigili del fuoco. A Il 118 ha inviato sul posto due ambulanze, allertato anche l’elisoccorso. L’unico ferito, un uomo di 30 anni, √® stato soccorso in codice giallo come scrive Milanotoday