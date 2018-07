Incidente frontale, morti due ventenni. La disperazione delle famiglie

Gravissimo incidente frontale a Bergamo dove il sinistro letale ha coinvolto due giovani di Milano e ferito altri passeggeri. Erano sulla la strada statale 42 «Del Tonale e della Mendola» nel territorio di San Paolo D’Argon, nell’incidente sono rimasti coinvolti sei giovani dai 23 ai 28 anni.

Quattro i ragazzi che sono rimasti feriti di cui uno sarebbe in gravi condizioni.

Non si conosce ancora la dinamica dell’incidente, uno dei due morti è un conducente di una Fiat Panda, che viaggiava in direzione Bergamo e muore a soli 23 anni.

Anche una ragazza è morta sul colpo

Secondo una prima ricostruzione, la vettura avrebbe invaso la corsia opposta e si sarebbe scontrata con la vettura Qashqai Nissan. Purtroppo ha perso la vita anche una ragazza che si trovava a bordo della Panda. Sul posto si sono precipitati i soccorsi .Immediato l’intervento sul posto di ambulanze e vigili del fuoco, sul posto anche il personale di Anas e agenti della Polizia Stradale.