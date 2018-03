Schianto in auto mentre torna a casa all’alba: muore un 19enne

Spaventoso incidente domenica mattina alle 04.30 in via Cristoforo Colombo a Spresiano. Una vettura, una Ford Fiesta, è uscita di strada e il guidatore, un ragazzo di 19 anni, Tommaso Calesso, di Spresiano, che stava tornando a casa, è rimasto incastrato tra le lamiere come riporta il gazzettino.

I soccorsi sono giunti sul posto ma il ragazzo è stato trasportato in ospedale in fin di vita. Purtroppo il ragazzo non ce l’ha fatta ed è morto in mattinata. La comunità è sconvolta, il ragazzo era ben voluto da tutti. Tanti i commenti di cordoglio da parte degli amici.