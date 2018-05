Raccordo Anulare di Roma. Terribile incidente: strada chiusa, auto capovolta e feriti

Spaventoso incidente intorno alle ore 12.10 sulla corsia interna del Raccordo Anulare, altezza uscita Ostiense e Cristoforo Colombo. Tre autovetture si sono scontrate nell’impatto, una si è capovolta. Sul posto i soccorsi e la polizia stradale come riporta ilcorrieredellacitta.com (foto), i vigili del fuoco hanno provveduto a estrarre dall’abitacolo gli occupanti della vettura capovolta e i sanitari del 118 hanno trasportato tutte le persone ferite al pronto soccorso per le cure del caso. Lunghe code a partire dall’Appia. Il tratto tra via Laurentina e via Cristoforo Colombo è stato temporaneamente chiuso in carreggiata esterna.