Ravello, bus urta due auto in sosta: due persone ferite

Un incidente è avvenuto stamattina a Ravello tra un pullman e due auto. Il bus diretto ad Amalfi ha urtato due auto in sosta sul fianco della carreggiata, provocando, inevitabilmente, il blocco della circolazione stradale per circa venti minuti. Come riporta ilvescovado.it nell’incidente sono rimaste ferite due persone, turisti di Bassano del Grappa, fortunatamente in maniera lieve. Sul posto sono giunti i soccorsi e le forze dell’ordine per i rilievi del caso