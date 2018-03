Spaventoso incidente a Correggio: 11 feriti, in rianimazione due bimbi di 5 e 7

Schianto frontale ieri sera a Correggio, paesino della provincia di Reggio Emilia, in via Caduti del muro di Berlino, a poca distanza dalla zona industriale di Prato. Il bilancio è di 11 feriti. Coinvolta una famiglia che viaggiava nel van, colpito da una Bmw occupata da quattro ragazzi. Sul furgone viaggiavano due adulti e cinque bambini. Tutti sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale di Reggio Emilia. Come riporta gazzettadireggio, al momento i feriti più gravi sono due bimbi di 5 e 7 anni e una donna di 59, ricoverati in Rianimazione.

I feriti sono stati trasportati all’ospedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia con le sei ambulanze giunte sul posto con due automediche. I rilievi sono stati effettuati dai carabinieri di Correggio.