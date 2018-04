Milano. Tre persone investite da un’auto: ferite due donne e un bimbo di 2 anni

Un incidente è avvenuto stamattina intorno alle 9, tre persone, tra cui due donne di venticinque e trentacinque anni e un bimbo di due sono state investite da un’auto guidata da una ragazza 29enne.

Dalle prime ricostruzioni le donne e il piccolo stavano attraversando la strada sulle strisce pedonali. Sul posto sono giunte due ambulanze e un’auto medica. La donna di 35 anni e il figlioletto di due sono finiti al Niguarda: lei in codice verde, lui in codice giallo, anche se le sue condizioni non sono gravi. Ora spetterà agli agenti ricostruire la dinamica dell’incidente.