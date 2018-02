Terribile incidente sulla Silana-Crotonese: 3 feriti

Spaventoso incidente in corrispondenza del km 18,300 della strada statale 107 ‘Silana-Crotonese‘.

L’incidente ha coinvolto quattro veicoli provocando il ferimento di tre persone, sul posto sono giunti i soccorsi e le forze dell’ordine.

Come riporta cinquequotidiano, il tratto è provvisoriamente chiuso al traffico, in entrambe le direzioni, un tratto nel territorio comunale di Rende, in provincia di Cosenza.