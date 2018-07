Ultim’ora: È morta in un drammatico incidente stradale. Pianti disperati delle figlie piccolissime.

Una donna di quaranta anni è morta nella notte in seguito a un grave incidente stradale avvenuto nella serata di martedì sulle strade abruzzesi. Si chiamava Cinzia Verna, aveva quaranta anni e viveva a Vasto. La donna, che lascia due figli piccoli, è deceduta nell’ospedale civile di Chieti, dove era stata ricoverata dopo l’incidente avvenuto sulla Statale 16 Adriatica in località Pagliarelli. Da quanto ricostruito la vittima viaggiava a bordo di una Fiat Panda e si stava recando al lavoro alla Sevel per il turno di notte quando, per cause ancora da accertare, avrebbe perso il controllo del mezzo andando a fermare la sua corsa contro il guardrail, che si è conficcato sul lato guida, attraversando tutto l’abitacolo. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Vasto che hanno estratto, insieme all’aiuto di altri automobilisti, la donna dall’auto.

Anche se cosciente al momento dell’arrivo dei soccorritori, la giovane mamma è subito apparsa in condizioni abbastanza gravi. Le prime cure sono state assicurate dai sanitari del 118 dell’ospedale di Vasto. Purtroppo però dopo qualche ora dall’incidente il cuore dell’automobilista ha smesso di battere. Sul posto, per regolare il traffico e i rilievi di legge hanno operato gli agenti della Polizia Stradale. La tragica notizia si è diffusa subito in città e in tanti hanno lasciato un pensiero anche su Facebook alla giovane mamma: “Eri una grande donna, ti voglio bene”, ha scritto qualcuno. “La scomparsa di Cinzia Verna è un dolore enorme. Mamma di due bambini, un’amica e una compagna di tante battaglie e campagne elettorali. Se n’è andata mentre andava a lavoro, nel turno di notte, a 40 anni”, il ricordo di un altro utente.

Fonte: Fanpage