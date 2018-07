Incidente sul lavoro: 38enne muore schiacciato da un bus

Dramma a Bolzano. Un operaio, in circostanze ancora da chiarire, è rimasto schiacciato da un bus nel deposito di linea Sasa in zona industriale. La vittima, di cui non sono state diffuse ancora le generalità, aveva 38 anni. Secondo una prima ricostruzione, la vittima è rimasta schiacciata da un mezzo probabilmente in fase di manovra.

I soccorsi

Inutile l’intervento della Croce bianca e dei vigili del fuoco. Sul posto è anche intervenuta la polizia per effettuare i rilievi e ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto. Probabilmente la Procura avvierà un’indagine per accertare eventuali responsabilità e disporre l’esame autoptico sulla salma del giovane.