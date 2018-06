Un operaio di 31 anni, originario del Bangladesh e residente a Torino, è morto a Piacenza in un cantiere di un capannone in costruzione nell’area della logistica piacentina. Dai primi accertamenti della polizia e dalla medicina del lavoro, pare che sia stato schiacciato mentre si trovava in cima a una piattaforma mobile. Immediato ma vano l’intervento dei soccorritori del 118 che hanno cercato di rianimarlo.

Fonte: TgCom