Milano, incidente stradale sulla Tangenziale Ovest: due feriti

Grave incidente stradale avvenuto sulla Tangenziale Ovest di Milano, in direzione Nord, poco dopo la mezzanotte tra giovedì e venerdì. Un uomo è in gravissime condizioni e una ragazza ferita ma in maniera lieve.

Sul posto sono giunte due due ambulanze e un’automedica. Come riporta Milanotoday, l’uomo è stato trasportato all’ospedale di Rho in codice rosso e in coma.

La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio della polizia stradale.