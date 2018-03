Incidente in tangenziale ad Assago, auto contro camion: un morto e due feriti

Spaventoso incidente ieri sera sulla tangenziale Ovest di Milano, teatro di uno schianto costato la vita a un ragazzo di ventiquattro anni. L’incidente, avvenuto all’altezza dell’area di servizio Assago Ovest, ha coinvolto un camion e l’auto con a bordo tre giovani ragazzi.

Sul posto sono giunti i soccorsi, ma le condizioni più critiche sono subito apparse quelle del ventiquattrenne, un cittadino marocchino.

Il giovane, che viaggiava sui sedili posteriori, è stato sbalzato fuori dall’auto dopo lo schianto ed è stato soccorso in arresto cardiocircolatorio.

L’uomo è stato dichiarato morto poco dopo l’arrivo in ospedale, come scrive milanotoday, sarebbero gravi anche le altre due persone che erano in auto, il trentaduenne – che si trovava alla guida e la ventottenne che viaggiava accanto al guidatore in codice giallo.