BRUTTO INCIDENTE PER LA BELLA TRONISTA DI UOMINI&DONNE. I FAN PREOCCUPATI E LA DE FILIPPI…

L’ex tronista di Uomini e Donne, Sonia Lorenzini, ha avuto un piccolo incidente domestico che, al momento, la costringe a portare il collare. A raccontare la sua disavventura è proprio lei, attraverso le stories di instagram che, dopo l’accaduto, si mostra comunque sorridente ai propri fan.

L’incidente

La Lorenzini ha deciso di prendere con ironia la situazione, tranquillizzando i suoi fan. Per fortuna non le è successo nulla di grave e Sonia ha voluto sottolineare di stare bene, sebbene abbia trascorso il week end tra macchina e ospedale per assicurarsi di non avere nulla di rotto.

Fonte: Teleclubitalia