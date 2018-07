Tragico incidente stradale: coinvolto un bambino

Paura sulle strade, grave incidente stradale che ha coinvolto tre auto lungo la Treviso Mare.

Il bilancio è di sette persone rimaste ferite, tra cui un bambino.

Lo scontro è avvenuto in località Musile di Piave all’altezza dell’intersecazione della SS14 verso Caposile, zona che conduce al mare.

Sul posto accorsi immediatamente i vigili del fuoco.

Immediato il soccorso delle squadre dei pompieri accorse da Portogruaro, Jesolo e Mestre anche con l’autogru, per salvare da altri sinistri i mezzi coinvolti ed estrarre i passeggeri che erano incastrati tra le lamiere delle vetture colpite. In loco anche il personale sanitario del Suem 118 giunto con più ambulanze e l’elisoccorso per trasferire i feriti in ospedale. Ad accertare la ripresa della situazione stradale e non anche gli agenti dell’arma del carabinieri.