Strade maledette: muore a 24 anni, strazio per la famiglia e gli amici

E’ morto sul colpo un centauro di 24 anni che ha perso la vita in un drammatico incidente stradale.

Il ragazzo non ha avuto più il controllo del veicolo ed è andato a sbattere contro il muretto lungo la carreggiata.

Per lui, inutili i soccorsi: è deceduto immediatamente dopo il fatale impatto.

Con lui viaggiava un ragazzo di 22 anni.

Il giovane, residente a Maratea ha perso la vita sulla strada statale 18 all’altezza di Capitello, frazione del comune di Ispani. Con lui viaggiava un ragazzo di Sapri, rimasto ferito ma non in pericolo di vita.

E’ stata disposta l’autopsia per il povero 24enne, sul posto immediato l’intervento degli agenti dell’arma dei carabinieri che hanno, con i medici accorsi, accertato la tragica morte.