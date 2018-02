Incidente,rimorchio Tir ‘sale’ su albero

VENEZIA, 5 FEB – Un incidente occorso oggi ad un Tir sulla statale Triestina ha portato il rimorchio del camion ad ‘impennarsi’ su un albero, restando in verticale sul tronco. Uno schianto spettacolare, che ha bloccato a lungo l’arteria che collega Venezia a Trieste, nei pressi di Annone Veneto (Venezia). L’autista, forse per una distrazione, sarebbe finito con le ruote del camion sulla parte erbosa della carreggiata: il rimorchio è sbandato violentemente, ha colpito un platano a bordo strada e si è staccato dalla motrice, ‘salendo’ verticalmente sul tronco, e restando in bilico. I vigili del fuoco, intervenuti con due squadre, hanno utilizzato un’autogru per recuperare il rimorchio e riportarlo a terra. Fortunatamente l’incidente non ha avuto alcuna conseguenza, nemmeno per l’autista del camion.

