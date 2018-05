Ultim’ora: dopo il giro di incontri, arriva la decisione di Mattarella.

A quanto pare non ci sono problemi sulla lista dei Ministri che ha presentato Carlo Cottarelli. Il premier incaricato, però, e il capo dello Stato Sergio Mattarella hanno deciso di non forzare i tempi per un governo politico.

Quindi Cottarelli non dovrebbe sciogliere la riserva oggi, tale notizia arriva da alcune fonti del Quirinale secondo cui il rallentamento sarebbe dovuto all’evoluzione dell’attuale situazione politica.

Si tratta dell’ultima novità di una giornata che è stata ricca di incontri informali al Colle. Il primo è stato Cottarelli alle di 9 di questa mattina: incontro informale con il Presidente della Repubblica. Si è discusso anche della possibile “non fiducia tecnica” per dar vita al governo Cottarelli.